Emiciclo. D’Amico: cdx a conoscenza del disavanzo sanitario?

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Mi spiace non essere stato chiaro per il consigliere Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. La questione è semplice e pone due riflessioni – precisa la nota online. La prima: Scopriamo dopo le ore 23:00 dello scorso 10 marzo che nell’ultimo trimestre 2023 la Asl 1 aveva un disavanzo di oltre 46 milioni; la Asl 2 di 42 milioni, la Asl 3 di 26,6 milioni, mentre la Asl 4 di 7 milioni e mezzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La maggioranza di centrodestra, che parlava di “modello Abruzzo da esportare”, tra l’altro modello che solo due giorni fa è stato sconfessato dal crollo dei LEA, era a conoscenza di questi dati mentre finanziava scuole di danza, associazioni sportive e arti marziali per 22 milioni e 322 mila euro? Le opposizioni sicuramente no – riporta testualmente l’articolo online. Ma, pur volendo ipotizzare che la maggioranza non fosse a conoscenza dell’enorme disavanzo delle Asl, oggi con questo stato di cose agirebbe allo stesso modo nel corso della legge di bilancio? La seconda questione è matematica: abbiamo ampiamente dimostrato con l’analisi dei numeri la correlazione che lega l’aumento dei finanziamenti a pioggia con l’aumento del consenso del centrodestra – si legge sul sito web ufficiale. Come lo spiega invece Verrecchia? Il Patto per l’Abruzzo si è dato risposte – si apprende dalla nota stampa. Per la prima questione ritiene che se il centrodestra fosse stato a conoscenza dei disavanzi e avesse comunque finanziato balli, karate e altre attività similari avrebbe dimostrato irresponsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici – Per la seconda questione invece appare evidente che la Legge mancia ha finalità elettorali, lo abbiamo sempre denunciato e continueremo a farlo fin quando non verrà sradicata questa pessima abitudine nella gestione delle risorse pubbliche” così Luciano D’Amico in replica al Consigliere regionale Verrecchia sulla conferenza stampa tenuta questa mattina dal Patto per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

