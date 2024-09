Emiciclo. D’amico su scomparsa Romeo Ricciuti: “Figura di rilievo della storia istituzionale”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Esprimo il sincero cordoglio per la scomparsa di Romeo Ricciuti, oggi l’Abruzzo perde una figura di rilievo della sua storia istituzionale, che ha lavorato con impegno per la nostra regione e per il Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari tutti” così Luciano D’Amico, Capogruppo di opposizione nel Consiglio regionale d’Abruzzo, sulla scomparsa di Romeo Ricciuti – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

