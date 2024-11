Emiciclo. D’Amico sul logo Rivera del Gigante: evoca uno dei periodi più bui del Paese

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La Riviera del Gigante” è il nuovo, o meglio, ultimo marchio (in ordine di tempo) della Costa della Provincia di Teramo che potrà, come ci auguriamo, essere un volano per lo sviluppo del settore turistico – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo il brand per una Provincia, ma, se andiamo a vedere gli strumenti di programmazione della Regione Abruzzo, scarse sono le risorse destinate a questo strategico settore – Ci colpisce ad ogni modo il logo della “Riviera del Gigante” così chiamata perché la costa teramana è situata alle base del Gran Sasso denominato da molti “il gigante che dorme” (da altri “la bella addormentata”). Il Gigante è proprio lui il Gran Sasso, ma il logo non lo mostra o meglio, se ruotiamo l’immagine di 90°, ci si accorge che il profilo del Gran Sasso sembra evocare la rappresentazione di un dittatore italiano – Sarebbe opportuno, e pertanto lo chiediamo ai sindaci della Costa teramana, modificare il logo che non rappresenta in alcun modo il profilo del Gran Sasso o una sua evocazione, ma richiama uno dei periodi più bui del Paese”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale Luciano D’Amico – (com/red)

