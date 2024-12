Emiciclo. Di Marco su Asp: “Regione inerte mentre le Aziende per i servizi alla persona annaspano”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Il risanamento delle Aziende per i Servizi alla Persona abruzzesi non può prescindere da quella della sanità, di cui queste strutture sociali sono parte integrante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dalla quinta Commissione di oggi è emersa una situazione drammatica a cui, stando a quanto riferito oggi dall’assessore alle Politiche Sociali Roberto Santangelo, la Regione non sta dando né risposte, né soluzioni praticabili – aggiunge la nota pubblicata. I numeri sulla condizione finanziaria delle Asp abruzzesi emersi dalla relazione presentata sul tavolo della Commissione sono impressionanti: fatta eccezione per quella aquilana, Teramo, Chieti e Pescara presentano passivi milionari – aggiunge la nota pubblicata. Sulle due Asp di Teramo pesano 22 milioni di euro di debiti; critiche le condizioni di Pescara con 1 milione di debiti e i dati sul bilancio addirittura non disponibili; forte l’esposizione debitoria di Chieti, pari a 6.792.723 di euro; solo l’Aquila fa eccezione con un passivo affrontabile di scarsi 500.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Ammontano invece a 3 milioni i fondi regionali a disposizione a cui si aggiungono altri 7 milioni non ancora erogati – aggiunge la nota pubblicata. Una situazione in pratica congelata, mentre le aziende continuano a dare prestazioni e servizi sensibili a centinaia di persone con problemi gravi di disabilità fisica e mentale”, riferisce il consigliere Antonio Di Marco a fine Commissione – si apprende dalla nota stampa. “Se la Regione Abruzzo se ne fosse occupata prima, non saremmo a questo punto, allora siccome abbiamo anche un problema più serio che quello della sanità diverse, io credo che questi problemi non possano essere messi a parte e vadano affrontati con pari nettezza a tutela dei pazienti e del personale che opera in questo campo al pari della sanità si debba affrontare con la stessa nettezza – afferma Di Marco – Non è oltremodo pensabile che la Regione continui a finanziare in questo modo: dai debiti e dai deficit riferiti, è un metodo che non funziona – si apprende dal portale web ufficiale. Serve invece imprimere un cambio di rotta nella gestione stessa – Dalla realtà di questi istituti emerge un vero e proprio disinteresse da parte istituzionale che sta portando al collasso anche il sistema sanitario territoriale a cui le Asp sono strettamente collegate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dobbiamo intestarci questo problema, prima che questa dimensione, già commissariata, venga ingoiata nell’abisso del dafault”. (com/red)

