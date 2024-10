Emiciclo. Di Marco su incendi Pineto e Chieti Scalo: “Importante parlare nella Commissione Ambiente”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Gli incendi di vaste proporzioni che in poche ora hanno interessato due realtà industriali di Pineto e Chieti Scalo richiedono un’attenzione suppletiva, non solo sul ripristino dello stato dei luoghi e la tutela della salute pubblica, ma sull’accertamento delle cause a cui le autorità competenti stanno lavorando – riporta testualmente l’articolo online. Sarà importante portare i due casi all’attenzione della Commissione Ambiente, perché i territori devono convivere in piena tranquillità con le realtà industriali e dobbiamo essere certi che tutte le regole e le prescrizioni sulla sicurezza vengano quotidianamente rispettate dalle realtà produttive, specie quelle che insistono a poca distanza dagli abitati”, così il consigliere PD Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale che ha richiesto la convocazione urgente dell’organismo – “Oltre al supporto della Protezione civile regionale e alle precauzioni richieste dalle autorità locali che si sono subito attivate con provvedimenti di chiusura delle scuole e di varia tutela della cittadinanza – sottolinea Di Marco – aspettiamo di conoscere la dinamica di entrambi i casi, la storia e se ci sono stati precedenti e le eventuali responsabilità che emergeranno dall’analisi degli incendi che hanno interessato ieri la Kemipol di Scerne di Pineto e la MagMa di Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. Lo sviluppo, ora più che mai, deve viaggiare di pari passo con la sostenibilità, è quest’ottica che farà la differenza per il futuro dei territori e dell’economia ad essi radicata”. (com/red)

