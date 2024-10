Emiciclo. Di Primio: in Abruzzo la riunione del coordinamento nazionale Difensori civici

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila, 18 ottobre – Il Difensore civico della Regione Abruzzo Umberto Di Primio ha partecipato nei giorni scorsi alla riunione del Coordinamento nazionale dei Difensori Civici che si è svolta a Roma nella sede della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea Consigli regionali e delle Province autonome – recita la nota online sul portale web ufficiale. “È motivo di grande soddisfazione – ha spiegato Di Primio al termine dei lavori – poter comunicare che il prossimo incontro del Coordinamento nazionale sarà ospitato in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La due giorni abruzzese sarà un’importante occasione di confronto, approfondimento e di studio in particolare sulle problematiche legate alle liste di attesa in sanità e ai piani per l’installazione delle antenne 5G oltre che sull’accesso agli atti anche da parte dei Consiglieri comunali”. Inoltre, su impulso del Difensore civico abruzzese – Di Primio è stato per anni vicepresidente dell’Anci – in occasione della 41esima Assemblea annuale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in programma a Torino dal 20 al 22 novembre, si terrà un tavolo tecnico cui parteciperanno i dirigenti dell’Anci e una delegazione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici – precisa la nota online. L’incontro è un primo momento di confronto per la definizione di un protocollo d’intesa, sui temi di comune interesse, per una migliore gestione delle procedure in materia di accesso agli atti documentale e civico e di accesso dei Consiglieri comunali ai sensi dell’art.43 TUEL.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it