Emiciclo. Difesa civica, Di Primio: una serie di appuntamenti per avvicinare i cittadini alla PA

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– E’ stato presentato questa mattina a Pescara il programma delle “Giornate di Studio della Difesa Civica Regionale – Diritto di Accesso e Forme Diffuse di Controllo” organizzate dal Difensore civico regionale, avv. Umberto Di Primio, in collaborazione con l’Università d’Annunzio di Chieti e Pescara e l’Università di Teramo – L’iniziativa, che gode del patrocinio di Anci, Upi e di Ordini e Collegi professionali, si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini consapevolmente alle procedure amministrative ed al contempo di rafforzare le conoscenze e competenze degli operatori della P.A. e dei professionisti – precisa il comunicato. Alla conferenza stampa di presentazione insieme al Difensore civico della Regione Abruzzo Umberto Di Primio sono intervenuti i docenti universitari Gianluca Bellomo (Università d’Annunzio) e Diego De Carolis (Università di Teramo).“Avvicinare il cittadino alla PA, formarne gli addetti, aiutare i liberi professionisti a conoscere più approfonditamente la materia dell’accesso civico e dell’accesso documentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono questi i motivi principali che ci hanno spinto a organizzare questi appuntamenti che saranno dei veri e propri momenti di incontro tra istituzioni, professionisti e cittadini – aggiunge la nota pubblicata. E se da un lato, questi ultimi avranno modo di essere consapevoli dei loro diritti, dall’altro, la Pubblica Amministrazione potrà mostrarsi più vicina alle esigenze della collettività” ha spiegato Di Primio”. “Gli enti verso i quali più spesso è indirizzata l’azione della Difesa Civica -ha aggiunto- soprattutto in materia di accesso agli atti e accesso civico, sono il Comune e la Provincia ma è altrettanto rilevante la richiesta di intervento del Difensore civico, da parte dei cittadini, per il (mal)funzionamento, dovuto ai ritardi e mancate risposte di uffici pubblici, quali Inail o Inps, di società pubbliche o di aziende regionali – aggiunge la nota pubblicata. In quest’ultimo caso, prevalenti sono le questioni riguardanti le Asl e le attività della regione in materia di formazione”.Gli incontri formativi e di studio si terranno a Chieti, il 4 dicembre, alle ore 15.30, nell’Aula Multimediale del Rettorato della d’Annunzio, sul tema “La trasparenza e l’accesso agli atti”, a Teramo, il 12 dicembre, alle 15.30, nella Sala Tesi “Maria Luisa Bassi” dell’Ateneo teramano, sul tema “Lo stato dell’arte del diritto di accesso in materia di urbanistica e appalti: esercizio dei diritti e strumenti di tutela” e, infine, il 16 gennaio 2025, alle ore 15.30, nel Palazzetto dei Nobili all’Aquila, per trattare il tema “Accesso civico e accesso documentale, strumenti di partecipazione e difesa dei diritti del cittadino”.Questo il programma del primo evento che si svolgerà il 4 dicembre, alla ore 15,30 a Chieti, nell’Aula multimediale dell’Università d’Annunzio:Introduzione e Presidenza: Prof. Stefano Civitarese Matteucci (Professore ordinario di diritto amministrativo e pubblico, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara). Interventi: Il ruolo del Difensore Civico tra tutela del diritto d’accesso e forme diffuse di controllo (Avv. Umberto Di Primio – Difensore Civico Regione Abruzzo ); L’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione Le forme di accesso, accesso documentale e accesso civico “semplice” (Prof.ssa Melania D’Angelosante, professore associato di Diritto amministrativo e pubblico Università “Gabriele d’Annunzio”); L’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione, le forme di accesso (accesso civico “generalizzato” e accesso ambientale), la tutela amministrativa nei procedimenti di accesso agli atti (Dott. Gianlorenzo Ioannides PhD e Assegnista di ricerca di diritto amministrativo e pubblico, Università “Gabriele d’Annunzio”); L’accesso agli atti e la tutela dei dati personali (Prof. Gianluca Bellomo Professore associato di diritto amministrativo e pubblico, Università “Gabriele d’Annunzio”).

