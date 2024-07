Emiciclo. D’Incecco (Lega) su aiuti marineria Pescara

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Un sostegno per la marineria pescarese arriva dalla Giunta regionale che, su proposta del vicepresidente e assessore alla pesca Emanuele Imprudente, ha previsto aiuti per tutte quelle imprese che hanno subito danni a causa dell’insabbiamento del porto canale – In totale, come ristoro per le varie problematiche avute, saranno erogati 300 mila euro – Una piccola boccata d’ossigeno per una categoria che da troppo tempo soffre per le difficoltà strutturali del porto, che si conta adesso di riuscire a risolvere definitivamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una risorsa fondamentale per l’economia abruzzese qual è la marineria non può restare indietro”. Così il capogruppo della Lega in Regione e presidente della commissione Bilancio, Vincenzo D’Incecco, che dunque esprime soddisfazione per il provvedimento “il cui obiettivo – spiega – è quello di compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti per ovviare all’eccessiva usura e/o danneggiamenti subiti dalle imprese di pesca durante le operazioni di stazionamento, uscita e rientro nel porto canale di Pescara nel periodo compreso tra il primo gennaio 2020 e la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico”. Il massimale di aiuto per una singola impresa non potrà superare l’importo di 40 mila euro nel triennio 2022-2023-2024. “Ringrazio il vicepresidente Imprudente – aggiunge D’Incecco – per questa misura, prevista nell’ambito della legge di stabilità regionale 2024, che dà una mano ad un settore, come detto importantissimo per la nostra regione, e che coinvolge centinaia di famiglie”. (com/red)

