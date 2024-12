Emiciclo. I premiati del concorso dedicato a Fabrizia Di Lorenzo. Il saluto di Sospiri alla cerimonia

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila, 14 dicembre – Don Luigi Ciotti cita le parole di Papa Francesco per salutare le decine di studenti e studentesse che questa mattina hanno riempito il teatro comunale di Sulmona, in occasione della cerimonia di premiazione della VI edizione del concorso in memoria di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane morta a Berlino il 19 dicembre 2016 in un attentato terroristico ai mercatini di Natale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La bontà, insieme all’amore, alla giustizia e alla solidarietà, non si raggiungono una volta per tutte, ma devono essere realizzate ogni giorno”, ha detto il fondatore e presidente di “Libera”. Un messaggio che ha risuonato in una giornata che da sei anni celebra l’impegno e la passione dei giovani, gli stessi valori che Fabrizia ha perseguito fino alla fine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Presidenza del Consiglio regionale, guidata da Lorenzo Sospiri, in unanime accordo con tutto l’Ufficio di Presidenza, ha sostenuto il Premio sin dalla sua fondazione e anche oggi non ha fatto mancare il suo supporto – riporta testualmente l’articolo online. Accanto alla mamma di Fabrizia, Giovanna, questa mattina sul palco, c’erano il presidente Sospiri e la consigliera regionale sulmonese, Antonietta La Porta – “Mi ha riempito di gioia avere con noi, ancora una volta, i massimi rappresentanti del Consiglio regionale – ha detto mamma Giovanna – Il Presidente ha avuto parole d’affetto per me, per mia figlia e ha riconosciuto il profondo valore che questo concorso rappresenta per tutte le scuole d’Abruzzo”. Altro tassello fondamentale dell’organizzazione è l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ovidio” di Sulmona”, dove Fabrizia ha frequentato il Linguistico, con la dirigente Caterina Fantauzzi che ha fatto da raccordo con le giurie e ha ospitato nella scuola tutte le fasi del concorso – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno il Premio era distinto in due sezioni: il componimento letterario individuale (la traccia di questa edizione era tratta da un discorso di Aldo Moro); la sfida di idee (riflettere sulla storia di Fabrizia Di Lorenzo e sul monumento a lei dedicato, “L’albero dell’accoglienza”, per ideare un progetto didattico-creativo). I vincitori riceveranno un premio in denaro – I PREMIATI. Per la prima sezione, l’elaborato giudicato migliore è stato quello di Edoardo Litterio del Liceo classico ‘d’Annunzio’ di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Seconda classificata Matilde Santangelo del Convitto Nazionale ‘Giambattista Vico’ di Chieti – Agnese Lauriente del Liceo Patini-Liberatore di Castel di Sangro si è piazzata in terza posizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Premiati anche Matteo Bizzarri del Liceo classico Torlonia di Avezzano (quarto posto) ed Eleonora Rulli del Liceo Marconi di Pescara (quinto posto). Il quintetto di squadre vincitore della sezione dedicata alla sfida di idee, a cui hanno partecipato gli studenti divisi in gruppi di lavoro, è il seguente: primo posto per il team formato da Nicolas Molino (Vasto), Folco Weerdmeester (Pescara), Serena Di Cioccio (Sulmona), Ludovica Conti (Lanciano), Licia Beatrice Di Luca (Pescara). Secondi classificati: Giada Raponi (Giulianova); Francesca Cardo (Castel Di Sangro); Chiara Falcone (Pescara), Giacomo Curciarello (Sulmona); Armando Evangelista (Avezzano), Angelica Paolucci (Lanciano). Terzo posto: Domiziana Lanzillotti (Vasto), Francesca Presutti (Pescara), Nathaly Cordova Meneses (Sulmona), Tomas Marcelli (Sulmona), Edoardo Marfisi (Lanciano), Samuele Vadini (Pescara). Quarto posto: Alessio Feng Xiao Dong (Giulianova), Alice Falone Betagamma (Pescara), Teresa Maria D’Amico (Castel Di Sangro), Sofia Centofanti (Sulmona), Lorenzo Cerasari (Avezzano). Quinto posto: Valerio Bacchetti (Giulianova), Martina Basco (Vasto), Antonio Orsini (Castel Di Sangro), Andreana Parisse (Avezzano), Alice Di Cristofaro (Sulmona).

