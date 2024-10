Emiciclo. Idrogeno verde, Campitelli (FdI): “Abruzzo regione tra le migliori in Italia”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Lavorare con decisione per produrre e utilizzare l’idrogeno verde, una delle soluzioni più promettenti per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere fonti di energia rinnovabile, è una strategia concreta e razionale per limitare la nostra dipendenza energetica, fondamentale per tutelare il nostro tessuto produttivo e dunque valorizzare il dato occupazionale – Questa mia impostazione ha fatto recuperare all’Abruzzo, in modo strutturale, un gap notevole e su queste solide basi e diversi interventi in cantiere, come i due progetti finanziati tramite il PNRR e un progetto ‘life’ sul trasporto pubblico locale oltre che le iniziative delle grandi aziende, la Danimarca ha ritenuto opportuno invitare l’Abruzzo ad un importante tavolo tecnico programmatico con le migliori regioni italiane”. Così il consigliere regionale abruzzese di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia, Nicola Campitelli, a margine dell’odierno tavolo di lavoro, nell’Ambasciata di Danimarca in Italia, sull’idrogeno verde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

