Emiciclo. Il Consiglio regionale partecipa alla Giornata della trasparenza delle Assemblee legislative

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– E’ in programma domani, venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 10, l’evento “Creazione di Valore pubblico e peculiarità delle Assemblee legislative – Trasparenza, Qualità della legislazione, Partecipazione Contributi ed esperienze concrete”, organizzato a Roma in occasione della Giornata della trasparenza delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome che cade del trentennale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative – Il focus dei lavori, che saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube della Conferenza (https://www.youtube – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/@conferenzaassembleelegislative), saranno le funzioni del Consiglio regionale che contribuisce alla creazione di Valore pubblico, tra l’altro, approvando leggi, indirizzando le politiche regionali e valutandone i risultati. Sono previsti una serie di contributi istituzionali come quello di Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza, di Paolo Pietrangelo, Direttore Generale della Conferenza, di Augusto Pessina, Segretario Generale del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria oltre che di alcuni funzionari dei servizi di prevenzione della corruzione e della trasparenza dei Consigli regionali – precisa la nota online. L’Assemblea legislativa abruzzese parteciperà all’iniziativa grazie all’intervento, programmato alle ore 11:45, di Chiara Colucci, Responsabile dell’Ufficio a supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Assemblea legislativa regionale (la dott.ssa Michela Leacche).

