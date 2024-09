Emiciclo. Il programma della sesta giornata del Festival dannunziano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– Sarà il Conservatorio Musicale di Pescara ‘Luisa d’Annunzio’, ispirato alle colonne sonore più belle della storia del cinema, il grande protagonista domani, giovedì 5 settembre, della sesta giornata della sesta edizione del Festival dannunziano – Pescara è uno Spettacolo – riporta testualmente l’articolo online. “Ogni giorno si stanno susseguendo sul palco artisti, giornalisti, musicisti, attori, di rilevanza internazionale con un riscontro di pubblico straordinario – ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri – a confermare la bontà delle scelte artistiche operate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nicola Porro, Gigi Marzullo, Giancarlo Giannini hanno incantato il pubblico parlando di d’Annunzio e declamando il Vate, che è ormai il personaggio Pop per eccellenza”. La sesta giornata, domani giovedì 5 settembre, si aprirà alle 17 all’Aurum, Sala d’Annunzio, con la presentazione del libro ‘Il Fuoco’, con l’introduzione di Maria Pia Pagani, e del libro ‘Primadonna – si legge sul sito web ufficiale. Novelle per Eleonora Duse’ della Pagani stessa – viene evidenziato sul sito web. Ore 17.30 – piazza Garibaldi – si disputerà il tradizionale Trofeo Dannunziano di boxe, altro momento di sport del Festival;Ore 18 – Sala Tosti – Aurum – ospiterà l’incontro su ‘d’Annunzio e i Balcani’, evento dell’Università ‘d’Annunzio’, della docente Persida Lazarevic;Ore 19 – Sala Tosti – Aurum – presentazione del libro ‘d’Annunzio tra decadentismo e modernità’ con i docenti dell’università ‘d’Annunzio’ Valentina Sturli e Mario Cimini – precisa la nota online. Il volume raccoglie saggi che esplorano le progressive convergenze tra decadentismo e modernità nell’opera di uno dei protagonisti della stagione culturale a cavallo tra Ottocento e Novecento, Gabriele d’Annunzio – riporta testualmente l’articolo online. Ne viene fuori l’immagine di uno scrittore in grado di elaborare in maniera originale le tendenze letterarie della sua epoca e, grazie al suo continuo sperimentalismo, di farsi ‘profeta del moderno’.Ore 21 – piazzale Michelucci – Aurum, Concerto del Conservatorio ‘d’Annunzio’ ‘Visioni Sonore, con 70 elementi sul palco, evento che, in caso di pioggia, si svolgerà al Teatro Flaiano, sul lungomare Cristoforo Colombo – aggiunge testualmente l’articolo online. Intanto è ormai ufficiale che lo spettacolo di chiusura del Festival, domenica 8 settembre, ovvero lo spettacolo di Stefano De Martino ‘Meglio Stasera’ con la Disperata Erotica Band, si svolgerà in piazza Salotto e non più all’Aurum, per garantire una maggiore partecipazione del pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il programma degli eventi è disponibile sul sito https://www.fondazionecrea – viene evidenziato sul sito web. it/festival-dannunziano/ dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per gli spettacoli che sono tutti a ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

