Emiciclo. Inaugurazione Liceo Marconi, Sospiri: pagina straordinaria

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’inaugurazione odierna della terza palazzina del Liceo ‘Marconi’ di Pescara rappresenta una pagina straordinaria di attività amministrativa: parliamo di un investimento complessivo di 10milioni di euro, fondi regionali, fondi provinciali tramite mutuo BEI e fondi derivanti da un vecchio contenzioso che la Provincia ha dirottato su una scuola che conta 1.725 studenti e che andava riqualificata – viene evidenziato sul sito web. In tre anni abbiamo realizzato una demoricostruzione eccezionale, nel cuore della città, senza un disagio, senza un contenzioso, restituendo a Pescara e alla comunità una scuola nuova, moderna, efficiente, solida, capiente, sicura, sostenibile sotto il profilo ambientale e in avanzamento visto che tra un anno inaugureremo anche la nuova palestra, in fase di progettazione per una somma di 4 milioni di euro”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri nel corso della Conferenza stampa indetta per l’inaugurazione della terza palazzina del Liceo Marconi, con il classico taglio del nastro, alla presenza della dirigente scolastica Giovanna Ferrante, del Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Pierangelo Trippitelli, del consigliere provinciale Davide Berardinucci, l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti, il Commissario Bocchia e il dirigente della Provincia Marco Scorrano – “Ricordo ancora le polemiche sterili che tre anni fa sono state sollevate dalle opposizioni politiche contro l’iniziativa di demolire completamente e quindi ricostruire la sede del Marconi, ormai frutto di rappezzi divenuti insostenibili – ha ricordato il Presidente Sospiri -. Il risultato odierno dimostra che spesso sarebbe più utile condividere positivamente un obiettivo, piuttosto che cercare di ostacolarlo e contrastarlo – Abbiamo chiesto un sacrificio ai ragazzi, che comunque in questi anni di cantiere hanno avuto sistemazioni ottime e dignitose al Manthonè, nel Palazzo Fuksas e nella sede della Di Marzio-Michetti – precisa il comunicato. L’anno scorso sono rientrate le prime 41 classi, quest’anno le ultime 23, per 64 classi complessive – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’investimento complessivo che abbiamo sostenuto è pari a 10milioni di euro, 5milioni di euro solo l’ultimo lotto realizzato dall’azienda Almacis, a cui si aggiungeranno ora 4milioni di euro già disponibili per la palestra la cui progettazione è in fase avanzata – La Regione Abruzzo ha fatto il suo dovere individuando le risorse necessarie, l’impresa storicamente è un’azienda seria che ha saputo realizzare l’opera in tempi record, i miei ringraziamenti – ha aggiunto il Presidente Sospiri – vanno alla dirigente Ferrante che ha compreso l’opera che Regione e Provincia volevano realizzare e ha avuto dal primo giorno un atteggiamento di assoluta collaborazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio gli studenti, le famiglie, tutto il personale docente e i collaboratori scolastici – precisa il comunicato. E ringrazio la Provincia con l’ingegner Scorrano e tutte le componenti perché hanno dimostrato che la pubblica amministrazione riesce a realizzare opere importanti e a farlo in tempi straordinari senza subire denunce, contenziosi, ricorsi, indagini, perchè la scuola è un valore irrinunciabile, la scuola pubblica è uno stravalore che richiede qualche polemica in meno e più impegno”. (com/red)

