Emiciclo. Istituto Volta, Blasioli: scongiurati i doppi turni

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Buone notizie per la comunità dell’Istituto d’Istruzione Superiore Volta di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso del Consiglio Regionale odierno è stato infatti approvato un emendamento che dispone lo stanziamento di una cifra pari a 200mila euro finalizzata alla locazione di spazi scolastici aggiuntivi, così da scongiurare l’ipotesi dei doppi turni – precisa la nota online. La risaputa carenza di spazi non può in alcun modo ripercuotersi su famiglie e personale scolastico, né sui ragazzi delle classi quinte che svolgono altre attività extrascolastiche, per questo motivo il Partito Democratico ha votato a favore dell’emendamento in questione – Tuttavia, considerato il trend delle iscrizioni, risulta evidente che disagi di questo tipo sono destinati a ripresentarsi annualmente – si apprende dalla nota stampa. Per cui ho chiesto il consenso dei colleghi consiglieri di calendarizzare una mozione che impegni il Presidente Marsilio e la Giunta a reperire i fondi necessari alla realizzazione della settima palazzina per il Volta, palazzina di cui la Provincia ha già il progetto esecutivo per un importo di 6,5 milioni di euro”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli – precisa la nota online. (com/red)

