Emiciclo. Istituto Volta, Sospiri: al lavoro per trovare soluzioni

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Per l’Istituto ‘Volta’, in riferimento al problema relativo alla carenza delle aule, vanno trovate due soluzioni: una strutturale, individuando la sistemazione definitiva di una comunità scolastica cresciuta; l’altra temporanea e più immediata, trovando subito le risorse per la locazione funzionale di un immobile che possa ospitare 17 aule – si apprende dalla nota stampa. La Regione Abruzzo con la Presidenza del Consiglio e con l’assessore Santangelo e la Provincia di Pescara con il Presidente De Martinis garantiranno tali soluzioni e i ragazzi non dovranno fare i doppi turni”. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine dell’incontro odierno svoltosi nell’Aula Agorà dell’Istituto Volta alla presenza, tra gli altri, della dirigente scolastica Maria Pia Lentino, dell’assessore alla Pubblica Istruzione al Comune di Pescara Valeria Toppetti e del Dirigente scolastico regionale Pierangelo Trippitelli, con le referenti dell’Ufficio scolastico provinciale Daniela Puglisi e Tiziana Venditti oltre ad alcuni docenti e genitori – “Stiamo seguendo le necessità dell’Istituto Volta – ha assicurato il Presidente Sospiri – e comprendiamo le preoccupazioni espresse dalla dirigenza scolastica e dalle famiglie circa l’ipotesi dei doppi turni a scuola per compensare la carenza di aule, doppi turni che, evidentemente, creerebbero disagi ai ragazzi, alle attività laboratoriali ed extrascolastiche, penalizzando in particolare gli studenti che arrivano dalle aree interne e che hanno una oggettiva difficoltà con l’uso dei mezzi pubblici – precisa la nota online. Ma a oggi ritengo che tale ipotesi sia assolutamente da scartare, come già anticipato nella riunione dello scorso settembre – I ragazzi del Volta non dovranno subire il disagio dei doppi turni, stiamo individuando la soluzione migliore per affrontare con serenità l’anno scolastico 2024-2025 attraverso una locazione funzionale, utile, capace di dare una risposta efficace alle esigenze degli studenti e della scuola – viene evidenziato sul sito web. Nel frattempo siamo già impegnati per individuare la soluzione strutturale, definitiva, per il prossimo anno scolastico”. A fine vertice il Presidente Sospiri ha visitato i laboratori dell’Istituto Volta, incontrando gli studenti dell’indirizzo informatico-tecnologico, sperimentando le attività digitali dei ragazzi, e i giovani del Laboratorio musicale”. (com/red)

