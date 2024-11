Emiciclo, la nota. Verrecchia: congratulazioni a Monia Scalera, nuovo Garante dei detenuti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “A nome dell’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, formulo le nostre congratulazioni all’avv. Monia Scalera, neo nominata Garante regionale dei detenuti – precisa il comunicato. Un’importante carica da oggi ricoperta ancora da un professionista titolato e dalla riconosciuta esperienza – All’avvocato Scalera rivolgiamo l’augurio di buon lavoro, certi dell’apporto di spessore che sarà in grado di imprimere nello svolgimento delle sue attività. Ringrazio, per tale risultato, anche i colleghi della minoranza e, con l’occasione i nostri vivi ringraziamenti vanno al prof. Giammarco Cifaldi per il lavoro impegnativo e delicato fin qui svolto”. E’ quanto afferma, il capogruppo di Fratelli d’talia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

