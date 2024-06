Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Cresce la rete europea dei trasporti”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “È una notizia di grande importanza quella annunciata dal presidente Marco Marsilio sull’inserimento dell’Abruzzo nel corridoio Baltico adriatico – Un risultato che premia il lavoro svolto in questi anni da Marsilio che, con l’ obiettivo di promuovere la centralità della nostra regione, ha incentivato la collaborazione con i Presidenti delle altre regioni interessate, coordinando di fatto gli incontri e le intese che ne sono derivate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un rilevante obiettivo centrato che offre floride prospettive: capacità di attrarre investimenti e di assumere quel ruolo strategico all’ interno delle geometrie europee del trasporto – recita il testo pubblicato online. In poche parole, significa crescita e sviluppo tanto per le aree costiere quanto per quelle interne”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

