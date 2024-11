Emiciclo, la nota. Verrecchia e D’Addazio (FdI) su risultato Azione Universitaria all’ Universitaria D’Annunzio Chieti-Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:“Le mie più vive congratulazioni a tutti i componenti di Azione Universitaria per il lodevole risultato raggiunto alle ultime elezioni studentesche conclusesi all’ Universitaria D’Annunzio Chieti-Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti, preparati e motivati e alla dirigenza di Azione universitaria per l’ impegno e la serietà profusi – aggiunge la nota pubblicata. Ad maiora semper”. Così, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. “Desidero congratularmi con i ragazzi di Azione Universitaria Chieti-Pescara per l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni studentesche del 7 novembre – si apprende dalla nota stampa. Azione Universitaria si riconferma la prima lista dell’Ateneo, con un ampio margine di vantaggio sui suoi concorrenti – Un sincero in bocca al lupo a tutti i ragazzi che rappresenteranno la nostra comunità negli organi di rappresentanza”. Lo dichiara Leonardo D’Addazio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

