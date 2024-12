Emiciclo, la nota. Verrecchia e D’addazio (FdI): targhe al merito a Di Pietrantonio, Locasciulli e Setak

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Vincono i valori e le radici dell’entroterra abruzzese, sia nella vita quanto nel percorso artistico”, questo il messaggio che all’unisono hanno trasmesso Donatella Di Pietrantonio, Mimmo Locasciulli e Nicola Pomponio, in arte Setak, insigniti questa mattina, nella sede del Consiglio regionale a Pescara, di una targa di riconoscimento al merito, dal capogruppo e dal consigliere regionali di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia e Leonardo D’Addazio, alla presenza del sindaco e del consigliere comunale di Penne, Gilberto Pietrucci e Antonio Vellante – recita la nota online sul portale web ufficiale. “E’ per me una grande emozione – ha detto D’Addazio – omaggiare questi tre artisti che portano alto, in Italia e nel mondo, il nome di Penne e dell’Abruzzo tutto – recita il testo pubblicato online. Non a caso hanno ottenuto, rispettivamente i prestigiosi premi Strega e Tenco e la targa Tenco al giovane Setak come miglior album in dialetto, grazie ad ‘Assamanù’. Un anno florido per Penne – commenta – non solo per questi tre eccezionali esponenti della musica e della cultura ma per l’intero territorio che sta vivendo un momento di rinascita culturale e non solo”. “Oggi si torna a premiare i nostri talenti – ha aggiunto Verrecchia – dando risalto ai loro successi e alla loro arte in grado di esaltare i valori dei nostri luoghi, rafforzando la tutela delle identità abruzzesi su cui questa amministrazione regionale sta puntando molto”. Di Pietrantonio e Locasciulli hanno riferito significativi aneddoti della loro Penne e della loro amicizia, rimarcando quanto ripongano “nel prorompente e virtuoso Setak rinnovato entusiasmo e grandi ambizioni”. (com/red)

