Emiciclo, la nota. Verrecchia (FdI) su approvazione all’unanimità risoluzione arrosticino Dop e Igp

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Licenziata all’unanimità dalla Commissione consiliare Agricoltura presieduta da Nicola Campitelli (FdI), la risoluzione da me proposta e sottoscritta anche dai consiglieri Emiliano di Matteo (Fi) e Carla Mannetti (Lega), per il doppio riconoscimento Dop e Igp per l’arrosticino abruzzese”. Ne dà notizia il capogruppo di Fratelli d’italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che prosegue “Parliamo di un prodotto tipico che è a tutti gli effetti uno dei principali simboli distintivi della cultura alimentare ed agro pastorale della nostra regione, e il duplice riconoscimento rappresenta da un lato un’opportunità di valorizzazione e di impulso per tutta la filiera di produzione e, dall’altro, di massima tutela dell’arrosticino abruzzese considerando come oggi sul mercato siano presenti imitazioni prodotte con carni provenienti da fuori Italia – Sono molto soddisfatto – dichiara Verrecchia – di essere riusciti nell’intento di rimettere in carreggiata il marchio Dop accanto a quello Igp e che sia prevalso il buon senso – aggiunge testualmente l’articolo online. Ringrazio per questo tutti i colleghi della maggioranza e quelli della minoranza per il loro contributo – aggiunge testualmente l’articolo online. La risoluzione – spiega – impegna, nello specifico, il governo regionale ad intraprendere ogni azione necessaria a sostenere i due percorsi di certificazione del prodotto ‘Arrosticino d’Abruzzo’: sigilli di qualità, di valorizzazione e tipizzazione utili alla più alta salvaguardia di questa eccellenza gastronomica; e si impegnano altresì il presidente della Regione e la sua Giunta ad incrementare le risorse da destinare al settore dell’ovinicoltura per incentivare gli allevatori abruzzesi al mantenimento e allo sviluppo di questa nostra storica attività”, conclude Verrecchia che in aula ha inteso omaggiare tutti i commissari con un assaggio di arrosticini di carne abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it