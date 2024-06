Emiciclo, la nota. Verrecchia: “Ok risoluzione su Palazzo Portoghesi”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Via libera quest’oggi dalla V commissione consiliare, con il voto della maggioranza, alla risoluzione da me presentata nello scorso mese di aprile per il recupero di palazzo Portoghesi, a Sulmona, struttura di particolare valore architettonico nonché rilevante spazio di cultura e socialità”. Lo comunica Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che ringrazia “i colleghi consiglieri, in particolare Marianna Scoccia e Maria Assunta Rossi, per aver colto e condiviso l’importanza di restituire alla comunità sulmonese un luogo simbolo che per anni ha ospitato migliaia di utenti tra studiosi, studenti, ricercatori ed associazioni culturali – Come avevo già avuto modo di annunciare – continua l’esponente FdI – il governo regionale ha già chiarito quali interventi di natura strutturale e di consolidamento occorrono e, con questo atto, il Consiglio assume l’impegno formale affinché la Giunta avvii l’iter relativo alle opere di adeguamento al fine di rendere nuovamente fruibile al territorio il prezioso centro di cultura”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it