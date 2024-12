Emiciclo, la nota. Verrecchia, Scoccia e Rossi: 100 mila euro per Palazzo Portoghesi di Sulmona

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La somma di 100 mila euro sarà destinata a Palazzo Portoghesi a Sulmona”.” È con grande soddisfazione che siamo riusciti ad inserire nel Bilancio di previsione regionale 100 mila euro che saranno utili per la progettazione di Palazzo Portoghesi chiuso dal 2017, che ospita l’Agenzia di Promozione Culturale – si apprende dalla nota stampa. Ci siamo attivati da subito al fine di individuare una soluzione e fornire una risposta concreta alla città di Sulmona, che attendeva un segnale importante e ai giovani che frequentano la biblioteca “Giuseppe Capograssi”, situata, ad oggi, nei locali dell’Inps. Si tratta di un atto fondamentale per poter avviare una progettazione che possa restituire al territorio un luogo centrale e prestigioso per la cultura – si apprende dal portale web ufficiale. “Proseguiremo con grande impegno, in un lavoro in sinergia come svolto finora insieme al collega Massimo Verrecchia, per poter raggiungere l’obiettivo” afferma la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. Dichiara il consigliere regionale Massimo Verrecchia: “Palazzo Portoghesi rappresenta un luogo importante per la Valle Peligna e siamo fieri di essere riusciti a compiere un passo importante per poter risolvere una situazione complessa e non facile, attesa da tempo – Unire le forze è fondamentale al fine di centrare l’obiettivo per il bene comune – Siamo sulla giusta strada”. Anche per la consigliera Maria Assunta Rossi si tratta “di un importante risposta che segue l’approvazione della risoluzione approvata in consiglio regionale”. (com/red)

