Emiciclo, la nota. Vicepresidente Scoccia nuova coordinatrice provinciale del partito “Noi Moderati”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– E’ la nuova coordinatrice provinciale del partito “Noi Moderati” Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. A suggellare la nomina, insieme a quella di vicesegretario regionale del partito Gianfranco Tedeschi, ieri sera, in un affollato incontro a Sulmona, sono stati l’onorevole Maurizio Lupi, presidente nazionale dei Noi Moderati, l’onorevole Pino Bicchielli, responsabile Enti locali e Paolo Tancredi, segretario regionale Noi Moderati, alla presenza di numerosi sostenitori, che hanno espresso ampio consenso per questo ulteriore incarico di responsabilità. L’annuncio arriva da una nota diramata dalla segreteria del vicepresidente Scoccia e prosegue con la dichiarazione: “Esprimo grande soddisfazione e ringrazio per questa importante nomina che accolgo con enorme entusiasmo e che mi riempie di orgoglio, segno di una grande stima e fiducia nei miei confronti. E’ un onore per me e sono pronta ad affrontare questo nuovo percorso con grande senso di responsabilità e determinazione, per contribuire alla crescita di un partito che sta riscontrando successo a livello nazionale” afferma Marianna Scoccia “Il nostro è un progetto vivo e apriamo le porte a tutti coloro che amano il dialogo e la moderazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stiamo ottenendo risultati importanti – precisa il comunicato. Abbiamo un banco di prova importante: quest’anno le elezioni comunali di Sulmona, alle quali parteciperemo con una lista forte di Noi Moderati, e il prossimo anno quelle di Avezzano – Vogliamo riconfermare il risultato ottenuto alle competizioni regionali abruzzesi che ci hanno visto come primo partito a Sulmona – Stiamo già lavorando a liste forti e competitive, così come stanno lavorando i nostri alleati”. L’onorevole Lupi ha affermato che il partito sta crescendo a livello nazionale in maniera importante, c’è molto lavoro da fare, ma “siamo sulla strada giusta ed è quello che ci permetterà di diventare ancora più grandi – Riscontriamo molta fiducia in Noi Moderati e questo ci rende molto orgogliosi”. (com/red)

