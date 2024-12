Emiciclo, la nota. Visita ispettiva di Mariani e Pietrucci al pronto soccorso del S.Salvatore

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:(ACRA9 – “Se per adesso all’Aquila non è possibile fare un nuovo ospedale, è quantomeno necessario avere un nuovo blocco dell’emergenza-urgenza con un nuovo Pronto Soccorso, una nuova rianimazione e una nuova stroke unit”. Ad affermarlo i Consiglieri regionali del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani (Presidente della commissione vigilanza), e i consiglieri comunali Simona Giannangeli (L’Aquila Coraggiosa) e Paolo Romano (L’Aquila Nuova), che questa mattina hanno compiuto una nuova ispezione all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, questa volta negli spazi dedicati alla prima emergenza – viene evidenziato sul sito web. “Oggi una parte del Pronto soccorso è ancora in un container, per cui d’estate vengono utilizzati dei teli ombreggianti per il caldo che fa e dove a volte piove dentro, questa è la condizione dell’ospedale dell’Ospedale del capoluogo d’Abruzzo”, afferma senza mezzi termini il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci – precisa la nota online. “A seguito delle rassicurazioni che ho avuto nella Commissione regionale – continua Pietrucci – non sono poi seguiti i fatti – precisa il comunicato. Il management della Asl deve progettare la nuova ala per le emergenze-urgenze così che Marsilio possa finanziarla – Se si continua di questo passo avremo tutti gli ospedali d’Abruzzo ricostruiti nuovi, con il San Salvatore che diventerà il più vecchio nosocomio d’Abruzzo, con un’offerta alberghiera che vede ancora camerate con sei posti letto e un solo bagno, mentre oggi sono previsti ben altri standard”. “Come presidente della commissione di vigilanza – afferma Sandro Mariani – intendo supportare i colleghi consiglieri in tutte le attività ispettive, in particolare che riguardano la sanità. Credo che questo sia un lavoro necessario per toccare con mano gli effetti concreti delle scellerate politiche della giunta Marsilio che tutti gli abruzzesi subiscono ogni giorno fruendo dei nostri ospedali e dei servizi sanitari”. “Siamo qui per verificare le continue denunce che ci arrivano dalla cittadinanza che quando arriva in Pronto Soccorso trova condizioni inadeguate ed è costretta a fare ore di fila, ma anche per verificare e raccogliere testimonianze, ascoltare le criticità e contribuire alla risoluzione di uno dei problemi più importanti di questo territorio”, afferma la Consigliera Comunale Simona Giannnangeli. “Quella di oggi è un’azione che non deve rimanere sporadica, ma che al contrario deve essere protratta nel tempo: solo così i cittadini potranno smettere di sentirsi soli – afferma il Consigliere comunale Paolo Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

