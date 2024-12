Emiciclo, la nota. Visita istituzionale della Garante dei detenuti Scalera alla Casa Circondariale di Pescara

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Primo impegno ufficiale per la nuova garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera che si è recata in visita alla Casa circondariale “San Donato” Di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. “Cortese ed esaustivo il dialogo con la direttrice Armanda Rossi, la comandante Miriam Di Desidero e le educatrici Rina Pisano e Sonia Malatesta” ha dichiarato Scalera aggiungendo che “di certo il problema del sovraffollamento è prioritario in quanto questo carcere, che è concepito per 276 detenuti, a oggi ne accoglie ben 452, ben oltre la soglia tollerabile fissata a 368 unità. A ciò si aggiunge la carenza di organico, che rende il problema ancora più grave”. “Nonostante tutto – ha proseguito la Garante – si lavora per programmi interessanti, tra tutti il progetto “Opportunitas” che tra le sue attività prevede l’insegnamento della manutenzione del verde, la coltivazione dell’orto e l’apicoltura; si punta alla riapertura di settori chiusi per messa a norma, alla formazione maggiormente professionalizzante dei detenuti in vista del loro reinserimento nella società. Per raggiungere questi importanti obiettivi – ha concluso Scalera – resta fondamentale rafforzare la rete tra le istituzioni”.

