Emiciclo, la nota. Vita indipendente, Pd: Vittoria di civiltà in sinergia con associazioni e sindacati

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Grazie alla grande mobilitazione di associazioni, sindacati, oggi in Consiglio Regionale è passata la nostra richiesta di coprire tutte le domande pervenute per il 2024: una battaglia di civiltà che ci ha visto accanto a tutti i soggetti interessati a un provvedimento che non aveva avuto copertura fino a ora”, così il segretario regionale, il capogruppo e i consiglieri regionali del PD che hanno portato in aula le istanze di tantissime famiglie abruzzesi – precisa il comunicato. “Sicuramente una buona notizia – così il capogruppo del Pd Silvio Paolucci e i consiglieri Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Sandro Mariani, Antonio Di Marco e Dino Pepe – . Questo ravvedimento da parte del Governo regionale certifica la forza di una presenza a fianco di soggetti che erano stati dimenticati e che da gennaio aspettavano questi importanti sostegni che consentiranno loro una vita meno segnata e con più diritti – precisa il comunicato. Va dato atto alla tenacia di tutti quanti coloro che si sono mobilitati affinché la richiesta venisse accolta, per noi è motivo di grande soddisfazione che la graduatoria con tutti gli aventi diritti riceverà piena copertura – Un risultato che unisce tante forze e una proposta che ha convinto tutti i consiglieri regionali, non solo quelli proponenti”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it