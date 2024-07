Emiciclo. Notte dei Serpenti, Sospiri: abbiamo vinto tutti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Con La Notte dei Serpenti ha vinto l’Abruzzo: ha vinto l’arte del nostro territorio, hanno vinto le nostre tradizioni, le nostre Associazioni, il nostro essere popolari, accoglienti, festosi – Abbiamo vinto tutti insieme grazie al coraggio e alla professionalità del maestro Enrico Melozzi e della Regione Abruzzo che ha avuto il guizzo di investire su una proposta valida e altrettanto ardita – si apprende dal portale web ufficiale. Le 20mila persone ieri assiepate in ogni angolo della riviera di Pescara, sulla spiaggia, in corso Umberto, in piazza Primo Maggio, hanno dimostrato la validità del progetto e della sua realizzazione, che con la terza edizione potrà e dovrà ulteriormente migliorare raccogliendo anche le proposte e i suggerimenti del territorio sotto il profilo esclusivamente tecnico-organizzativo”. È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri all’indomani della seconda edizione de La Notte dei Serpenti – “L’evento, esattamente come previsto, si tradurrà in una delle più formidabili operazioni di marketing turistico-territoriale-culturale della nostra regione – ha ribadito il Presidente Sospiri -. Penso a quanti ieri sono venuti a Pescara, hanno dormito e mangiato nelle nostre strutture per l’evento, con un ritorno immediato i termini di indotto – aggiunge testualmente l’articolo online. Penso a quanti resteranno nei prossimi giorni o magari torneranno prima della fine dell’estate – si apprende dalla nota stampa. Penso a quanti decideranno di venire in vacanza a Pescara dopo aver visto la manifestazione sui canali Rai il prossimo agosto, un giacimento turistico di immenso valore, che nulla ha da invidiare a regioni come la Puglia, la Calabria, la Sicilia o il Trentino – aggiunge testualmente l’articolo online. Senza dimenticare il valore culturale dell’evento stesso, che ci ha dimostrato la ricchezza del nostro patrimonio e delle nostre tradizioni che non vanno disperse né dimenticate, ma vanno valorizzate – si apprende dalla nota stampa. Il ringraziamento va al Maestro Melozzi per aver saputo accendere i riflettori del Paese su Pescara e sull’Abruzzo, all’intera organizzazione della manifestazione e a quanti hanno reso possibile l’iniziativa contribuendo al suo successo”. (com/red)

