Emiciclo. Nuovo Ospedale Lanciano, Campitelli (FdI): “Idea ambiziosa che prende forma”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Pochi giorni fa l’AreaCom, l’Agenzia regionale Abruzzo per la committenza, ha concluso le operazioni di gara e ha aggiudicato la progettazione del nuovo ospedale di Lanciano, per l’importo di 1 milione 800 mila euro, al raggruppamento temporaneo di impresa risultato primo in graduatoria seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – viene evidenziato sul sito web. Parliamo di interventi di cui questo territorio aveva estremamente bisogno e sono onorato di far parte di un’amministrazione regionale che lavora concretamente in tal senso”. Così il presidente della III Commissione permanente del Consiglio regionale, Nicola Campitelli, sulla realizzazione del nuovo ospedale “Renzetti”, “finanziato – si legge nella nota – con 109 milioni, fondi bloccati al ministero per più di due decenni”. “Stiamo procedendo a passo spedito per realizzare la nuova struttura, un’opera strategica ed utile a tutto il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono sicuro che i progettisti saranno così abili nel trovare la migliore soluzione senza sacrificare le quotidiane attività sanitarie durante i lavori edili”, conclude Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it