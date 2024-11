Emiciclo. Qualità architettonica, proposta di legge presentata da Campitelli

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con delega all’Urbanistica e Paesaggio, Nicola Campitelli, ha presentato una proposta di legge regionale concernente: ‘Disposizioni per la promozione della qualità architettonica’. “Questa proposta normativa – sottolinea Campitelli – ha come finalità l’adozione di una serie di misure per rispettare e valorizzare la storicità dei territori della regione Abruzzo, promuovendo la qualità nella progettazione delle opere di architettura in una prospettiva di recupero, riqualificazione ed esaltazione del patrimonio architettonico e del paesaggio urbano e rurale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ previsto di dedicare particolare attenzione alle tesi-progetto dei giovani laureati, di promuovere concorsi di idee e l’adozione di fondi rotativi per i comuni – Sono contento – conclude Campitelli – di come durante i lavori in Commissione la proposta di legge sia stata sostenuta in modo bipartisan, il che fa ben sperare per un rapido percorso di approvazione”. (com/red)

