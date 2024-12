Emiciclo. Quinta Commissione: ok parere su Consulta giovani e ricerca oncologica

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – Il progetto di legge per istituire la Consulta dei giovani d’Abruzzo, è stato illustrato questa mattina in “Commissione Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, convocata dal presidente Paolo Gatti – precisa il comunicato. Prima firmataria la consigliera Marilena Rossi (FdI), con i colleghi di partito Massimo Verrecchia, Leonardo D’Addazio, Francesco Prospero e Maria Assunta Rossi – La Consulta intende “dare voce alle istanze giovanili per contribuire alla formulazione delle politiche regionali” sui temi “di politiche giovanili, formazione, lavoro, cultura, sport e ciò che riguarda i giovani nei diversi ambiti”. Il progetto, accolto all’unanimità dai commissari, passerà ora all’esame della “Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” per il parere finanziario – Al secondo punto all’ordine del giorno, il progetto di legge riguardante “Disposizioni per il sostegno alle attività di studio e ricerca in ambito universitario” su proposta dei consiglieri di minoranza: per il PD, Antonio Blasioli (primo firmatario), Silvio Paolucci, Pierpaolo Pietrucci, Dino Pepe, Sandro Mariani, Antonio Di Marco; per i 5Stelle, Francesco Taglieri, Erika Alessandrini; Alessio Monaco (AVS); Enio Pavone (Azione); Luciano D’Amico (Gruppo Misto); Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme). Si tratta di un contributo alle attività di terapia integrata per la Senologia dell’ospedale di Ortona – In audizione il prof. Ettore Cianchetti, già primario del reparto, e oggi presidente dell’associazione Isa; il professore associato di Endocrinologia dell’Università ‘D’Annunzio’ di Chieti, Giorgio Napolitano; Simona Grossi, primaria Uoc della Senologia di Ortona e Mariangela Grillo in rappresentanza dell’associazione Gaia – Il progetto di legge è stato poi firmato anche da Massimo Verrecchia (FdI); Carla Mannetti (Lega) e Antonietta La Porta (Forza Italia) ed è stato trasmesso dal presidente Gatti alla Commissione Bilancio per il parere finanziario – aggiunge testualmente l’articolo online. Infine è stato ascoltato il direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Ferdinando Romano, su richiesta della consigliera Carla Mannetti, per approfondire l’andamento dei i lavori per la ristrutturazione della Rsa di Montereale, a seguito dei danni subiti dal sisma del 2016. Presenti il sindaco Massimiliano Giorgi e il rup Mauro Antonello Tursini – aggiunge la nota pubblicata.

