Enti regionali, conferite le deleghe al presidente Sospiri

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta odierna, ha conferito le deleghe al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per procedere alle nomine dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Adsu dell’Aquila, di Teramo e di Chieti-Pescara, dei componenti dei Cda delle Ater dell’Aquila, di Pescara, di Teramo, di Lanciano e di Chieti, del Presidente dell’Ersi, dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Bonifica (Ovest – Bacino Liri e Garigliano, Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno, Centro – Bacino Saline Pescara Alento e Foro, Interno – Bacino interno e Sagittario, Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano) e del revisore legale dell’Arap. Nei prossimi 3 giorni i partiti di maggioranza e opposizione presenteranno le loro proposte al presidente Sospiri che successivamente provvederà a emanare i decreti di nomina – Restano, obbligatoriamente, all’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale in programma domani, le elezioni dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

