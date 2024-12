estrodestro in scena a l’aquila

Nota ufficiale emessa oggi dal Teatro Stabile d’Abruzzo:Nell’ambito dell’evento di riconsegna alla Città dell’Aquila dell’Auditorium del Parco, interessato nei mesi scorsi da lavori di manutenzione e riqualificazione, sabato 21 dicembre, alle ore 15.30, con ingresso gratuito, il Teatro Stabile d’Abruzzo presenta “Improshow” un format di Improvvisazione Teatrale della compagnia Estrodestro: Marco Masi, Fabrizio Aloisi e Massimiliano Elia – Un’esilarante spettacolo totalmente basato sulla tecnica dell’improvvisazione nel quale è il pubblico a fornire all’inizio di ogni sketch i suggerimenti che ne guideranno la trama – si legge sul sito web ufficiale. Lo sviluppo sarà invece demandato alla fantasia e creatività degli attori – Gli Estrodestro nascono nel 2012 a Pescara e creano la prima scuola di improvvisazione teatrale in Abruzzo, la loro missione è diffondere questa arte su tutto il territorio abruzzese attraverso corsi e spettacoli – aggiunge la nota pubblicata. L’improvvisazione teatrale veniva già praticata nell’antica Grecia e con Plauto divenne una vera e propria disciplina da studiare e a cui allenarsi – precisa il comunicato. Nel tempo questa tecnica è stata sviluppata sia come propedeutica alla recitazione in senso lato, sia come genere teatrale autonomo – recita il testo pubblicato online. Nei primi anni 2000 sono nati i match di improvvisazione: dei veri e proprio show con i quali esibirsi sia a teatro sia in televisione –

