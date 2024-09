“Solo per una boccata d’aria”: evade dai domiciliari, arrestato a Pescara per la seconda volta

Nella notte scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Pescara hanno arrestato un 38enne di Lanciano per evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari a Lanciano, è stato sorpreso mentre passeggiava lungo la Tiburtina Valeria a Pescara.

Il 38enne, che era già stato arrestato lo scorso 22 settembre per lo stesso reato di evasione, ha violato nuovamente la misura cautelare. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, con il supporto delle Squadre Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio, l’uomo è stato riconosciuto e fermato dalla pattuglia del radiomobile. Alla domanda sul motivo della sua presenza in città, ha dichiarato che era uscito per “prendere una boccata d’aria”.

Vista la recidiva, questa volta l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sua traduzione presso la Casa Circondariale di Pescara, dove attenderà il rito per direttissima nei prossimi giorni.