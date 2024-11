Eventi: Cantine aperte a San Martino

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Arriva Novembre ed è tempo di Cantine Aperte a San Martino in tutta Italia con tante esperienze enoturistiche da vivere lungo tutta la penisola nelle aziende del Movimento Turismo del Vino – Non manca naturalmente l’Abruzzo che anche quest’anno partecipa alla manifestazione con giornate di visita in cantina, degustazione dei vini nuovi e tante altre interessanti attività: dal 3 all’11 novembre tanti eventi per tutti gli appassionati di enoturismo nella nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Programma completo su https://www.movimentoturismovinoabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it

