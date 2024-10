Eventi in Abruzzo, Festa della castagna a Tufo di Carsoli

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Passeggiate enogastronomiche tra vicoli e piazzette, mercatino dell’artigianato e prodotti tipici, pranzo in piazza con polenta, salsicce, arrosticini, castagne ed altre prelibatezze della tradizione e ballo della Pantasima: sono solo alcuni degli appuntamenti previsti per la Festa della Castagna che si svolge nell’antico borgo di Tufo che deve probabilmente il suo nome al tipo di terreno che caratterizza tutta l’area, unito al Comune di Carsoli nel 1806. Circondato da un paesaggio ricco di bellezza, quasi selvaggio, è oggi un museo a cielo aperto grazie alla passione della sua gente, agli Artisti della Valle del Cavaliere, alla Proloco di Tufo e al Comune di Carsoli che hanno restituito battiti al cuore di un luogo magico con il progetto “Intonaci”. Dal 2015 mosaici, murales, maioliche adornano vicoli, scorci e luoghi della memoria collettiva rendendo il piccolo centro un luogo di bellezza che attira sempre più artisti e visitatori, tanto che, negli ultimi anni, sono state aperti nuovi esercizi commerciali per la ristorazione e l’accoglienza –

