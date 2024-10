Eventi in Abruzzo, Festa della castagna di Leofara

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:Torna l’appuntamento autunnale a Leofara di Valle Castellana (TE), nel cuore dei Monti della Laga, con la 43esima Festa della Castagna – L’evento celebra il pregiato Marrone della Laga e propone anche piatti tipici della tradizione locale, accompagnati dalla musica popolare, escursioni, visite guidate, artigianato e molto altro – aggiunge testualmente l’articolo online. .. PROGRAMMA COMPLETO DELLA 43ª FESTA DELLA CASTAGNA DI LEOFARA Sabato Ore 11:00 Apetura Stand Ore 12:30 Show per bambini a cura de Inniguru animazione Ore 15:00 Visita ai castagneti Ore 16:30 live music Outlet live music Ore 19:00 dj set Marini & Ferrara Domenica Ore 09:00 Apertura Stand Ore 10:00 Visita ai castagneti Ore 11:00 live music @Spaghetti rocchenroll Ore 12:00 visita ai castagneti Ore 15:00 visita ai castagneti Ore 15:30 live music I Fagiani a seguire Zigà World Music NAVETTA GRATUITA DAL PARCHEGGIO INFO 340 3518818 pagina fb Associazione I’ Fere

