Eventi in Abruzzo: Mostre al Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:Sabato 14 settembre presso il Museo delle Genti d’Abruzzo, sono in programma le inaugurazioni di due mostre: la rassegna fotografica “Paesi d’Abruzzo abbandonati” del gruppo @LaGenziana visitabile fino al 29 settembre nello spazio arte situato al piano terra del Museo e la personale di Giuseppe Muzii “Siamo tutti barchette in mezzo al mare” ospitata fino al 13 ottobre nelle Sale espositive al primo piano – Le due mostre, allestite in contemporanea nelle sale del Museo e in apparenza così concettualmente distanti l’una dall’altra, condividono in realtà la narrazione viva e appassionata di un territorio che è il nostro Abruzzo Le due esposizioni sono visitabili negli orari di apertura del museo – recita il testo pubblicato online.

