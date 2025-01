Eventi in Abruzzo: Muntagninjazz Winter – Sulmona (AQ)

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Muntagninjazz Winter 2025: musica e gusto si incontrano a SpazioPingue La nuova stagione di Muntagninjazz Winter trasforma SpazioPingue in un palcoscenico d’eccezione per gli amanti del jazz. Atmosfera accogliente, eleganza e un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione fanno da cornice a un calendario ricco di appuntamenti imperdibili – aggiunge la nota pubblicata. Ospiti di rilievo internazionale e nazionale porteranno sul palco sonorità affascinanti, capaci di conquistare anche i più esigenti appassionati di musica – si legge sul sito web ufficiale. Ecco il programma dell’evento Muntagninjazz Winter 2024/25 a SpazioPingue, Sulmona: Venerdì 22 novembre 2024: Benito Gonzalez Trio Venerdì 13 dicembre 2024: Billy Bros. Swing Orchestra Venerdì 7 febbraio 2025: Joyce Elaine Yuille & The Hammond Groovers Venerdì 14 marzo 2025: Accordi Disaccordi Venerdì 4 aprile 2025: Mario Venuti – Jazz Mood Per un’esperienza completa, SpazioPingue offre l’opportunità di abbinare alla serata proposte enogastronomiche di alta qualità: dalla cena al tagliere con prodotti del territorio, la buona musica si accompagna a sapori autentici, per un viaggio multisensoriale da ricordare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non perderti un evento che celebra il jazz e il piacere di stare insieme! Scopri il programma su https://www.muntagninjazz.com/

In base all’ultima nota diramata, nel pomeriggio, dal servizio informativo di Abruzzo Turismo. La recente comunicazione, presentata in dettaglio, è stata pubblicata, alle ore 12, con dettagli disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi. Fonte ufficiale: abruzzoturismo.it