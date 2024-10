Eventi: La notte dei misteri a Città Sant’Angelo

Abruzzo Turismo, nuovo comunicato online sul sito nella sezione dedicata agli eventi:La notte dei misteri: mostri e fantasmi nelle vie del borgo Se avrete il coraggio di varcare la soglia delle tenebre, nel Centro storico di Città Sant’Angelo Giovedì 31 Ottobre 2024 a partire dalle ore 18:00 fino a notte • DJ set in Piazza • Contest fotografico “Angoli Mostruosi” * Area food: • Panini Paurosi • Castagne • Vin brulé Partecipa al contest fotografico “Angoli Mostruosi” e vinci una cena per 2 persone nel borgo – Pubblica una foto dell’evento entro sabato 2 novembre 2024 sul tuo profilo Instagram con l’hashtag #angolimostruosi. Le foto selezionate saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook di Visit Città Sant’Angelo – riporta testualmente l’articolo online. La foto che riceverà più “Mi piace” entro domenica 10 novembre 2024, si aggiudicherà il premio in palio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 01, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it