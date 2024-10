Eventi, Notte delle Streghe a Rosciano

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:… se pensate sia impossibile realizzare un evento sempre nuovo preparatevi a sorprendervi ! SABATO 26 OTTOBRE 2024 torna NELLA NOTTE DELLE STREGHE a ROSCIANO con tante NOVITA’ in esclusiva!! Un NUOVO spettacolo teatrale itinerante “The Cavum” vi trasporterà in un sorprendente viaggio tra passato e futuro (dalle 21.00) NOVITA’ ASSOLUTA.. uno spettacolo interamente dedicato ai BAMBINI con protagoniste le più famose streghe delle fiabe… interpretate e reinterpretate dagli attori della “Notte delle streghe”.. DALLE 18.30 vi aspettiamo per vivere insieme “PICCOLI TENERI BRIVIDI” !!! Tantissima MUSICA LIVE nelle piazze del centro storico: per la prima volta alla notte delle streghe Rosciano: ….. il travolgente concerto delle REBEL REVOLUTION PUNK ROCK.. con un concerto in esclusiva per l’evento! ….. classe, atmosfera e ritmo con i ROSE STONE …fantasy Soul duo! …. immancabili ! … affezionatissimi … dall’Italia e dalla Germania una band ormai entrata nella storia del rock abruzzese e della Notte delle Streghe: la PSYCHOTRONIC BAND con Dave Britain e Gregorio Angelucci! … ed infine per chi avesse ancora fiato ed energia … il ritmo e l’irresistibile allegria dell’immancabile HOBOS STREET BAND ! !!! altra novità 2024: il suggestivo TORTURARUM MUSEUM, esposizione di strumenti di tortura ed erbe magiche e medicinali ambientato in un vero fondaco medievale! .. per le vie del borgo tanti spettacoli di fuoco, giocoleria, pole dance, lancio coltelli a cura dei “DIAVOLI ROSSI” e di “PIGUS IL FOLLETTO” …. ed inoltre… nell’area evento, quest’anno ancora più grande: • Trucks STREET FOOD con tantissime specialità da assaporare • MERCATINO tipico • Il TUNNEL dell’uomo nero • La DISCESA OSCURA • Il sentiero degli APPESTATI, il cimitero stregato ed il villaggio delle streghe • Le “stregheline“ • Mostra di pittura

In base all’ultima nota diramata, in giornata, secondo l’ultima release di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 00, anche mediante il sito internet di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: abruzzoturismo.it