Ex Fea, Di Marco: Marsilio e Masci restano inerti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Prendiamo atto che né al presidente della Regione Marco Marsilio, né al sindaco di Pescara Carlo Masci, importa l’indirizzo unanime dato sia dal Consiglio regionale e sia da quello comunale per l’utilizzo dell’area esterna dell’ex Fea come parcheggio pubblico estivo a pagamento – recita il testo pubblicato online. Da quando entrambe le proposte sono state approvate anche dalle maggioranze di centrodestra delle due assemblee, non si è mosso un dito per concretizzare tale intenzione che trovava i consiglieri regionali e comunali tutti d’accordo anche per l’urgenza di agire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È di conseguenza ben evidente che l’emergenza parcheggi sentita e più volte denunciata in città anche dalle associazioni dei commercianti, non è una questione di prioritaria importanza per chi governa la Regione e la città di Pescara”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco vicepresidente della Commissione consiliare infrastrutture, con il consigliere comunale PD Marco Presutti – aggiunge la nota pubblicata. “Ci troviamo di fronte a un’indifferenza grave, visto che non abbiamo ricevuto alcuna risposta neanche dopo l’approvazione delle due proposte nei due consessi circa i tempi di attuazione dei parcheggi – ribadiscono Di Marco e Presutti – e visto pure che la risoluzione e l’ordine del giorno presentati portavano un contributo concreto alla soluzione di un problema enorme che si vive in città, cioè la penuria di parcheggi, lamentata più volte anche dall’Amministrazione stessa, che però, al momento, non ci risulta sia riuscita a dare risposte concrete, né a correre ai ripari per l’emergenza, cosa che avrebbe potuto fare facilmente adeguando il piazzale ex Fea e mettendolo subito a disposizione per la sosta vacanziera com’è accaduto in passato, procurando così anche introiti al Comune – Non avendo avuto notizia del perché ciò non è accaduto, sarà un’interrogazione urgente all’esecutivo pescarese a chiarire dubbi e interrogativi”. (com/red)

