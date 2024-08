Fulmine in Spiaggia ad Alba Adriatica: Tre Ferite, Una Grave

Un fulmine ha colpito la spiaggia di Alba Adriatica, ferendo tre donne. L’incidente è avvenuto a mezzogiorno tra gli stabilimenti Piccolo Chalet e Copacabana. Una 42enne di Sant’Omero è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Teramo in condizioni gravi. Altre due donne, una 44enne di Giulianova e una 64enne francese, sono state ricoverate, ma non sono in pericolo di vita. Il fulmine ha colpito la battigia mentre le donne passeggiavano, evitando conseguenze peggiori che sarebbero potute avvenire se fossero state in acqua.