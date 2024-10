G7, l’annuncio di Tajani: a Pescara Conferenza su Libano e Gaza

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha fatto un annuncio di portata storica: Pescara sarà la sede della Conferenza Internazionale Umanitaria sul Medio Oriente, un evento di rilievo globale che si terrà il prossimo 22 ottobre e darà il via agli incontri del G7. L’importanza di questa notizia è evidente poiché, per la prima volta, la città abruzzese ospiterà un incontro politico di questo calibro, che vedrà riuniti i leader mondiali per discutere le crisi umanitarie più urgenti e delicate, in particolare la complessa situazione in Libano e nella Striscia di Gaza.

La conferenza non solo rappresenta un’opportunità di dibattito e confronto su tematiche di rilevanza internazionale, ma sottolinea anche il ruolo strategico dell’Italia, e di Pescara in particolare, come centro di mediazione e cooperazione. Come dichiarato dallo stesso Tajani durante un intervento in diretta al Senato:

“Ho deciso di aprire il G7 di Pescara il 22 ottobre con la conferenza per far fronte in particolare alla difficile situazione in Libano e a Gaza.”

Questa conferenza sarà il primo evento di una serie di incontri programmati dal G7, coinvolgendo anche le istituzioni internazionali e organizzazioni umanitarie, il che testimonia il rilievo mondiale dell’appuntamento e il focus sulla cooperazione internazionale.

Il G7 a Pescara: Eventi e Impatti

Dal 22 al 27 ottobre, Pescara sarà al centro dell’attenzione internazionale con tre grandi eventi di rilevanza mondiale:

22-24 ottobre : G7 Ministeriale presso l’Aurum

: G7 Ministeriale presso l’Aurum 22 ottobre : B7 Confindustria presso il Palazzo di Città

: B7 Confindustria presso il Palazzo di Città 22-27 ottobre: “Obiettivi per lo sviluppo sostenibile” in Piazza Sacro Cuore

Oltre ai rappresentanti dei sette Stati del G7, parteciperanno 30 delegazioni provenienti da tutto il mondo. In concomitanza con il G7 si terranno diverse iniziative collaterali, trasformando Pescara nella città della cooperazione internazionale. Per l’occasione, sono previsti imponenti piani di sicurezza per garantire un evento senza disagi rilevanti per la cittadinanza.

Piazza Sacro Cuore: La Location per gli SDG

In Piazza Sacro Cuore, recentemente riqualificata con fondi PNRR, sarà inaugurata la campagna InsiemepergliSdg, un’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con partner internazionali come la FAO, le Nazioni Unite e Save the Children. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, soprattutto i giovani, sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) e sull’importanza di agire individualmente per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030.