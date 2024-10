Giulianova: chiama i Carabinieri per rumori in casa, ma gli scoprono droga

Un curioso episodio si è verificato a Giulianova, dove un uomo ha chiamato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile per denunciare tentativi di effrazione nella sua abitazione. Sentendo rumori sospetti e notando la forzatura di un infisso, l’uomo ha richiesto l’intervento dei militari. Tuttavia, durante il sopralluogo, i Carabinieri hanno percepito un forte odore di canapa indiana proveniente dalla camera da letto. Approfondendo le ricerche, hanno scoperto circa 73 grammi di marijuana, 2,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.