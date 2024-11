Giulianova, recidiva alla guida senza patente: fermata dai Carabinieri

Giulianova, 22 novembre 2024 – Proseguono le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, impegnati nella prevenzione e repressione delle infrazioni al Codice della Strada. Nella notte scorsa, a Giulianova, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile–Aliquota Radiomobile hanno fermato una donna sorpresa alla guida di un’autovettura senza essere in possesso della patente, che non aveva mai conseguito.

L’episodio si è verificato in via Galileo Galilei, dove la pattuglia, durante un controllo ordinario, ha notato il veicolo condotto dalla donna. Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di fermare l’auto e procedere a una verifica. Dopo le richieste di rito, è emerso che la conducente non aveva mai conseguito la patente di guida, configurando così una grave violazione del Codice della Strada.

Non era la prima volta

Ciò che rende la vicenda ancora più rilevante è il fatto che la donna non fosse nuova a questa tipologia di infrazione. Gli accertamenti successivi hanno infatti rivelato che la stessa persona era già stata fermata lo scorso mese di agosto, sempre a Giulianova, alla guida di un’altra autovettura, nonostante l’assenza della patente. Questo comportamento recidivo aggrava la posizione della donna, dimostrando una reiterata inosservanza delle normative vigenti.

Le conseguenze della guida senza patente

Secondo il Codice della Strada, la guida senza patente – soprattutto nei casi di recidiva – può comportare pesanti sanzioni amministrative e, in determinati contesti, anche il fermo del veicolo utilizzato. La reiterazione della condotta può aggravare ulteriormente la posizione dell’interessata, con conseguenze che includono il pagamento di multe salate e, in alcuni casi, il possibile avvio di procedimenti penali. Inoltre, l’utilizzo di veicoli da parte di persone non autorizzate rappresenta un rischio significativo per la sicurezza stradale e per l’incolumità degli altri utenti della strada.

L’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza stradale

L’operazione rientra in una più ampia strategia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, volta a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza sulle strade. I controlli notturni, intensificati nelle aree urbane e lungo le principali vie di comunicazione, mirano a prevenire incidenti stradali e a individuare condotte illecite che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini.