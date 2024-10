Hub delle Competenze: D’Amario, modello virtuoso a Bruxelles per trattenere talenti

Dal sito della Regione Abruzzo:Focus sul progetto di Regione Abruzzo e Formez PA nella Settimana Europea delle Regioni e delle Città. Bruxelles, 9 ott. – Riflettori accesi a Bruxelles su Hub delle Competenze, il progetto pilota messo in campo in Abruzzo sul rafforzamento della capacità amministrativa che ha costituito un “case History” durante la Settimana Europea delle Regioni e delle Città, tenutasi dal 7 al 10 ottobre – si apprende dalla nota stampa. L’esempio della proposta abruzzese è stato presentato nell’ambito di un workshop che ha messo a fuoco alcuni modelli per aiutare le regioni a costruire centri di competenza per giovani talenti, ma anche soluzioni per favorire una gestione efficiente dei fondi UE per la coesione territoriale – si apprende dalla nota stampa. Ed è in questo contesto che Regione Abruzzo e Formez PA sono stati invitati dall’ISTAT a illustrare i risultati raggiunti da Hub delle Competenze grazie al workshop intitolato “Supporting young talent for the future of EU regions and cities” introdotto da Rina Camporese (ISTAT) e Paolo Mazzocchi (Università Parthenope).Il progetto di sistema abruzzese è stato fortemente voluto dal presidente della Regione Marco Marsilio per mettere a terra concretamente i fondi di coesione a beneficio delle comunità abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. «Il progetto finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione, – ha spiegato il Sottosegretario con delega alla Programmazione nazionale e comunitaria Daniele D’Amario – si colloca nel piano strategico ‘Abruzzo Prossimo 2021-2030’, e mira a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali nella gestione dei fondi per la coesione, creando al contempo occasioni di sviluppo delle competenze per i giovani – aggiunge la nota pubblicata. ‘Hub delle Competenze’ ha suscitato grande interesse tra le altre regioni europee, dimostrandosi un modello replicabile per rafforzare la capacità amministrativa e coinvolgere i giovani nelle politiche regionali».Emanuela Murri, dirigente del Servizio Programmazione nazionale della Regione Abruzzo ha messo in evidenza come ‘“Hub delle competenze’ risponda alla necessità di contrastare lo spopolamento e il declino demografico, offrendo opportunità di crescita professionale ai giovani abruzzesi.Il progetto si articola in quattro fasi: dalla valutazione della capacità amministrativa di 16 hub territoriali alla formazione mirata dei giovani, con l’obiettivo di creare una nuova generazione di esperti in politiche di coesione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Maria Rosaria Russo di Formez PA ha evidenziato la riduzione da oltre 400 a poco più di 40 dei progetti bloccati, grazie all’affiancamento di giovani esperti, e la creazione di 16 presidi territoriali che rispondono alle esigenze specifiche delle diverse aree – Ha inoltre sottolineato il rafforzamento della cooperazione tra Regione Abruzzo e associazioni come ANCI, UPI e UNCEM, fondamentale per il successo del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ultimo tassello di questa azione di sistema è il progetto “GAP – Giovani Abruzzesi per la Programmazione”, che mira a formare 80 giovani professionisti nei settori chiave della transizione ecologica, digitale, turismo sostenibile e innovazione sociale, finanziato dal FSE+ 2021-2027. Questa iniziativa mira a preparare i giovani ad affrontare le sfide future, contribuendo al contempo allo sviluppo del territorio – recita il testo pubblicato online. US 241010

