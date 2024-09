I settori più redditizi per investire nel 2024

Gli investimenti rappresentano un’importante componente della gestione patrimoniale, consentendo di far fruttare i propri risparmi e raggiungere gli obiettivi finanziari prefissati, potendo in questo modo disporre di maggiori risorse economiche da destinare a qualche svago, vacanza o acquisto in più.

Tuttavia, non tutti i settori economici offrono lo stesso potenziale di rendimento, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo dove l’incertezza del mercato rende tutto più difficoltoso e fonte di ansia e preoccupazione per il futuro.

In ogni caso, esistono alcuni comparti che sono considerati maggiormente profittevoli per gli investitori, alla luce delle loro caratteristiche, delle prospettive di crescita e degli sviluppi delle tendenze e delle abitudini della collettività.

Ecco i settori che nel 2024 sono collegati ad alti tassi di rendimento.

Settore tecnologico

Non possiamo non partire da qui. Il settore tecnologico è da anni uno dei più attraenti per gli investitori, grazie alla sua capacità di generare elevati tassi di crescita e profitti consistenti. Aziende operanti nell’informatica, nell’elettronica, nel software e nelle telecomunicazioni hanno spesso dimostrato di poter offrire rendimenti superiori alla media del mercato. Alcuni fattori che contribuiscono alla redditività di questo comparto sono l’innovazione continua, l’elevata domanda di prodotti e servizi tecnologici e le economie di scala raggiungibili, senza contare la diffusione massiva di alcuni strumenti come l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things (IoT), i big data e l’automazione.

Alcuni esempi di società tecnologiche di successo sono Apple, Microsoft, Amazon, Google e Tesla. Questi colossi hanno saputo cogliere le tendenze del mercato e reinventarsi di continuo, mantenendo una solida posizione competitiva. Ovviamente oggi per investire in queste realtà è necessario un grande budget ma il rischio di perdite è limitato.

Settore sanitario

Anche il settore sanitario rappresenta un altro ambito che attira molti capitali da parte dei risparmiatori. La domanda di servizi e prodotti sanitari è destinata a crescere in modo costante, grazie all’invecchiamento della popolazione e ai continui progressi della medicina, ma anche alla luce di una maggiore attenzione verso questi aspetti da parte dei cittadini che, dopo la pandemia Covid19, hanno messo al centro della propria quotidianità la salute e il benessere.

Tra le realtà profittevoli troviamo aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di dispositivi medici e di assicurazioni sanitarie con i nomi di spicco che sono rappresentati da Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Roche e Novartis, gruppi che hanno beneficiato e stanno beneficiando dell’aumento della spesa sanitaria globale.

Settore consumer discretionary

Il settore consumer discretionary, termine che riassume il comparto dedicato ai beni e servizi considerati non essenziali, rappresenta un terreno molto fertile per gli investitori. Questo mercato include aziende che operano nell’automotive, nel lusso, nell’abbigliamento, nell’intrattenimento e nel tempo libero.

Tali società sono in grado di trarre vantaggio dai cambiamenti nelle preferenze e nei comportamenti dei consumatori, offrendo prodotti e servizi in grado di generare ritorni elevati. Tra le aziende possiamo citare Nike, Disney, McDonald’s, Starbucks e Amazon (per la sua divisione di e-commerce).

Settore energetico

Infine, altro settore che offre innumerevoli opportunità di investimento è certamente quello energetico, con particolare riferimento alle società operanti nel campo dei combustibili fossili e delle energie rinnovabili, come i progetti green sostenibili di Ener2Crowd. La domanda globale di energia è destinata a crescere nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda le fonti pulite, trainate dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale, dalla nuova sensibilità verso la sostenibilità della collettività e dalle strategie politiche dei governi globali che hanno messo queste tematiche al centro delle proprie agende, portando quindi a una inevitabile crescita dell’intero comparto.