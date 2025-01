“Il Preludio e la sua evoluzione”, il pianista giapponese Takahiro Yoshikawa si esibisce a Vasto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 18:00, il talentuoso pianista giapponese Takahiro Yoshikawa incanterà il pubblico con il concerto “Il Preludio e la sua evoluzione”, un viaggio musicale dedicato ai cambiamenti di questa particolare forma compositiva – viene evidenziato sul sito web. Yoshikawa ha iniziato a suonare il pianoforte fin dalla giovane età e ha conseguito la laurea al dipartimento musicale dell’Università delle Arti di Tokyo sotto la guida di Takako Horie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante i suoi anni di formazione, è andato spesso in Germania per perfezionarsi con il maestro tedesco Conrad Hansen. Dopo aver completato gli studi nel 1999 ha ottenuto il prestigioso Premio Bösendorfer e ha deciso di trasferirsi in Italia, dove ha avviato una brillante carriera concertistica – si legge sul sito web ufficiale. «Ospitare un artista del calibro di Takahiro Yoshikawa al Teatro Rossetti ci rende profondamente orgogliosi», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. «Il concerto di domenica 12 gennaio rappresenta un’occasione per immergersi nella bellezza della musica classica attraverso il talento di un pianista giapponese di fama internazionale – Invitiamo tutti gli appassionati e i cittadini a partecipare a questo evento che arricchisce ulteriormente la nostra stagione concertistica di assoluto livello». Si ricorda che è ancora in corso la campagna di abbonamenti per la stagione della prosa – si legge sul sito web ufficiale. È possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto –

