Incidente a Basciano: giovane muore nello scontro con un pullman

Un grave incidente si è verificato a Basciano, dove un giovane ha perso la vita dopo uno scontro tra la sua auto e un pullman.

L’incidente è avvenuto sulla SS150, e nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando la scena per chiarire le cause dell’incidente.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti significativi a causa dell’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.