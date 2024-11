Job&Orienta, fiera dell’orientamento professionale e scolastico: Santangelo, la Regione torna protagonista con un proprio stand

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 22 nov. – “Finalmente, dopo 10 anni, la Regione Abruzzo torna protagonista all’interno di “Job & Orienta”, la fiera dell’orientamento professionale e scolastico più importante del panorama italiano e lo fa con uno stand proprio di 40 metri quadri, insieme al sistema degli ITS e delle università abruzzesi”.È quanto ha dichiarato Roberto Santangelo, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sala “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone all’Aquila, per annunciare la presenza della Regione alla fiera che si terrà a Verona dal 27 al 30 novembre“È importante esserci – ha spiegato Santangelo – perché è il punto di riferimento nazionale dell’incontro virtuoso tra formazione, orientamento e lavoro, in cui il mondo della scuola, le istituzioni e le aziende dialogano per trovare insieme la rotta e l’indirizzo migliore per le progettualità future – recita la nota online sul portale web ufficiale. È in questa sede – ha sottolineato l’assessore – che ci si confronta sulle buone pratiche in corso per poterle poi adattare ognuno al proprio contesto regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La novità di quest’anno – ha aggiunto – è la partecipazione di oltre duecento studenti abruzzesi delle scuole superiori, che verranno a visitare i padiglioni del salone e a vedere la nostra offerta formativa”.Alla conferenza hanno partecipato anche Paolo Costanzi, direttore del dipartimento Enti Locali, Sociale e Cultura della Giunta regionale, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle imprese per modulare la formazione anche sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, e l’ingegnere Mara Laglia, presidente della fondazione ITS Abruzzo Green Academy, che ha ringraziato la Regione per lo stand messo a disposizione per le iniziative dei sei ITS abruzzesi, annunciando la volontà di Guido Torrielli, presidente di Rete ITS Italia, l’associazione che riunisce le fondazioni degli Istituti Tecnologici Superiori, di incontrare l’assessore Santangelo per porre le basi di una collaborazione sempre più proficua”. ALFA 241122

